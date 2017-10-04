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Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

Hakkari Yüksekova'da askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz de yaralandı.

04.10.2017 - 09:59
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Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı verilen mücadele devam ederken acı haberler de geliyor.

4 ŞEHİT, 4 YARALI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere bölgesinde Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş Üs bölgesi arasında askeri aracın geçişi sırasında  EYP'nin infilak etmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

YARALI PERSONELİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Valilikten yapılan açıklamada, "El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 askeri personel şehit olmuş, 4 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

BAŞBAKAN BİLGİ ALDI

Başbakan Yıldırım, Hakkari'de yaşanan menfur saldırıya ilişkin Vali Toprak'ı telefonla aradı. Yıldırım, Toprak'tan saldırıya ilişkin bilgi aldı.

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