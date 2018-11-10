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Hakkari'de şehit sayısı 7'ye ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde meydana gelen patlamada 7 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 10.11.2018 - 14:03..
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Hakkari'de şehit sayısı 7'ye ulaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Paris'e hareketi öncesinde yaptığı açıklamada "Hakkari'deki patlamada 7 şehidimiz var. 25 asker yaralı." ifadelerini kullandı. Erdoğan, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

"MÜHİMMATIN MİADININ DOLMASI GİBİ BİR ŞEY OLMADIĞINI BİLDİRDİLER"

Erdoğan patlamanın ayrıntılarına ilişkin, "Dün gece Milli Savunma Bakanım oraya gitti. Gece ciddi bir faaliyet mümkün değildi. Zaman zaman patlamalar devam ediyordu. Oradaki generallerimizle devamlı irtibat halinde olduk. Mühimmatın miadının dolması gibi bir şey olmadığını bana bildirdiler. Kısa süre önce Kara Kuvvetleri'miz orada bir çalışma yapmış. Burada sadece topla alakalı, teknik ekibin bir çalışması var. O teknik ekip, topla alakalı olarak ne açıklayacak onu şu an bilemiyoruz. Açıkladıkları zaman bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Savunma bakanım ekibiyle orada, teknik ekip orada. Bu işi çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’ Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamanın atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza olduğunu duyurmuştu.

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