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Hal yasası değişiyor

Komisyonculuğu bitirmek için yap işlet devret modeli gelecek., Meyve ve sebzelerin üreticiden halka gelene kadar yaşadığı fiyat değişiminin önüne geçilecek.

Haber Merkezi | 04.11.2018 - 12:48..
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Hal yasası değişiyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla 81 ilde ticaret il müdürlükleri kanalıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Pekcan, "Alo 175'e 48 bin civarında şikayet geldi. Şu ana kadar biz 5 bin 743 firmadan 81 bin 666 ürün denetledik ve 366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit ettik." dedi.

PROFESYONEL ŞİRKETLER YÖNETECEK

Ticaret Bakanı Pekcan: Yap işlet devret modeli istiyoruz. Burası profesyonel bir şirket tarafından yönetilsin istiyoruz." diye konuştu ve şöyle devam etti:

"Tüm engelleri aşacağız. Siyasi destek arkamızda. Buralar, yap-işlet-devret modeliyle profesyonel bir şirket tarafından yönetilsin, gurur duyacağımız, pırıl pırıl bir proje olsun istiyoruz. Yer konusunu belirlemeye çalışıyoruz. Hal Yasası'nın çıkmasında sorun yaşanmasını beklemiyorum. Pilot proje üzerinde çalışıyoruz. Öncelikle Ankara ve İstanbul'u pilot bölgeler olarak düşünüyoruz. Bir de bunun üretici bölgesi toptancı hali ayağı var. Akdeniz havzasında bunun karşılığı olmalı. Hangisine öncelik veririz bilemiyorum. Uygulamada pozitif yansımalarını göreceğiz."

Hal yasası değişiyor

LİSANSLI DEPOCULUK GELİŞTİRİLDİ

Bakanlık olarak ürünlerin piyasa dengelerini korumak için her gün takip yaptıklarını, özellikle hasat zamanında ayçiçeği, çeltik, pirinçte herhangi bir ithalat önlemi uygulamadıklarını ama bazı ürünlerde gümrük vergisini indirmek durumunda kaldıklarını anlatan Pekcan, tarım ürünlerinin daha sağlıklı depolanması için lisanslı depoculuğu geliştirdiklerini belirtti.

Pekcan, "Lisanslı depolardaki ürünlerin elektronik ortamda ticaretine izin veren Ürün İhtisas Borsası'nı kurduk. İnşallah 2019 yılında hasat mevsiminden önce borsayı fiilen devreye sokacağız. Elektronik ortamda lisanslı depolardaki ürünlerin ticareti yapılabilecek." dedi.

Hal yasası değişiyor

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