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Hal yasasının gerekliliğini gösteren tablo

Meyve ve sebzeler üreticiden marketteki rafa gelene kadar büyük bir fiyat değişimi yaşıyor.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 07:11..
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Hal yasasının gerekliliğini gösteren tablo

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyona karşı topyekün mücadele kapsamında alınacak bazı önlemleri açıklamıştı.

Bunlardan biri de çıkarılacak yeni hal yasasıydı.

Komisyonculuğu bitirmek için hazırlanacak yasa teklifiyle, meyve ve sebzelerin üreticiden halka gelene kadar yaşadığı fiyat değişimin önüne geçilecek.

ÜRETİCİ-HAL-MARKET

Konuyla ilgili hazırlık çalışmaları devam ederken; domates, salatalık, sivri biber, yeşil fasulye, patlıcan ve maydanozun, üretici, hal ve market fiyatları ortaya çıkarıldı.

Buna göre oluşan fiyatlar şöyle listelendi;

Hal yasasının gerekliliğini gösteren tablo

Bu zincirlemenin arasında başka komisyoncular girince, fiyatlar daha da yükseliyor.

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