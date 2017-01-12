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Şanlıurfa'dan Halep'e yakacak yardımı

Şanlıurfa'dan Haleplilere ısınırken ve yemek yaparken kullanmaları için zeytin posasından yapılan pirina odunu yollandı.

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Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, yurt içindeki sığınmacıların yanı sıra sınır ötesindeki Suriyelileri de ağırlaşan kış koşullarında çaresiz bırakmamak için Türkiye'nin farklı kentlerinden hayırseverlerden destek alıyor.

YAKMALARI İÇİN ZEYTİN POSASI GÖNDERDİLER

Platform, sınır ötesine yakıt gönderilememesi nedeniyle Suriyeliler'in ısınma ve yemek ihtiyaçlarını giderebilmesi için farklı bir yöntem geliştirdi. Kayseri'deki Seyyid Burhaneddin Vakfının desteğiyle Gaziantep'in Nizip ilçesinde fabrikalarda yağı çıkarılan zeytinin atıklarının kurutulmasıyla elde edilen 25 ton pirina odunu Şanlıurfa'dan sınır ötesine gönderildi.

Şanlıurfa'dan Halep'e yakacak yardımı

CİLVEGÖZÜ'NDEN HAREKET ETTİ

Yardımın, elektrik, gaz ve mazot sıkıntısının hat safhada olduğu Halep'teki insanlara bir nebze olsun çare olması bekleniyor. Odun yüklü tır, Haleplilere ulaştırmak için Cilvegözü Sınır Kapısına doğru hareket etti.

Şanlıurfa'dan Halep'e yakacak yardımı

Şanlıurfa'dan Halep'e yakacak yardımı

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