Halep'te turizm sezonu açıldı

Halep'te, 2012 yılından bu yana ilk kez bir tur gerçekleştirildi. Suriye'nin dört bir yanından 300 kişinin katıldığı turistik turda kentin antik bölgeleri, Emevi Camii, Halep Kalesi ve amfitiyatro ziyaret edildi.

"MARKET VE HEDİYELİK EŞYA DÜKKANLARI AÇILDI"

Turu gerçekleştiren şirketin sahibi Samer Al-Shayah "Kentin antik bölgesinde turist noktaları üzerinde market ve hediyelik eşya dükkanları açıldı. Şimdilik yerli turizm için tur talepleri var" dedi.

SAVAŞTAN ÖNCE 7 MİLYON TURİST GELİYORDU

Al-Shayah, savaştan önce UNESCO Dünya Mirasları listesindeki Halep'e 7 milyonu aşkın turistin geldiğini vurguladı.

Savaş kentin tarihi görüntüsüne büyük zarar verdi. Militanlar 8. Yüzyıldan kalma Emevi Camii'nin 45 metre uzunluğundaki minaresini ve sütunlarını imha etti.

2012 yılında militanların eline geçen kent, Aralık 2016'da tekrar Suriye ordusunun kontrolüne geçti.