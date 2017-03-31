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Halit Akçatepe vefat etti

Sinema sanatçısı Halit Akçatepe'nin 79 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

31.03.2017 - 15:59
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Halit Akçatepe vefat etti

Sinema sanatçısı Halit Akçatepe İstanbul'da hayatını kaybetti.

HALİT AKÇATEPE KİMDİR

Halit Akçatepe, 1 Ocak 1938 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi.

Eğitim hayatına Refik Halit Karatay Mektebi'nde başlayan Akçatepe, hiç konservatuvar eğitimi almadı.

Halit Akçatepe vefat etti

EĞİTİM HAYATI

1943'te 5 yaşındayken ilk filmini çeken Halit Akçatepe, ilkokulda ders görmeye başladı ve ardından Saint Benoit Fransız Lisesi'nen mezun oldu. 1959'da askerlik görevini Anıtkabir'de 1,5 yıl süreyle yaptı ve ardından 1972 tarihinde Tatlı Dillim filminde rol aldı ve bu filmle beraber şöhret oldu.

Halit Akçatepe vefat etti

GÜDÜK NECMİ

1963'ten itibaren sırasıyla Yasak, Gündoğarken, Semaya Baktım Seni Gördüm filmlerini çektikten sonra 1975'te efsane Hababam Sınıfı film serisindeki "Güdük Necmi" karakterini canlandırdı ve Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran isimlerden oldu.

31 Mart 2017 Cuma günü, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Halit Akçatepe vefat etti

Halit Akçatepe Filmleri VİDEO

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