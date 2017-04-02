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Halit Akçatepe'nin son fotoğrafları

Halit Akçatepe'nin kızı, babasının ilk kalp krizini Kemal Sunal'ın cenazesinde geçirdiğini söyledi.

02.04.2017 - 08:47
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  2. Magazin

İstanbul'da kalp krizi nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden Türk sinemasının 'Güdük Necmi'si Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe babasının son günlerini anlattı.

"ONUN EN BÜYÜK İLACI.."

Sabah'a konuşan Ebru Akçatepe, babasının son zamanlarında sürekli olarak ailesi ile birlikte vakit geçirdiğini söyleyerek "Onun en büyük ilacı aile ortamındaki sevgiydi. O da bu sevgiyi sürekli olarak ailesi ve çok sevdiği torunu Zeynep ile yaşıyordu. Onu kucağından indirmez, öpmeye doyamazdı. Zeynep de dedesi için sürekli sevgi dolu mektuplar yazardı. Son yazdığı mektubu doğum gününde vermişti" dedi.

Halit Akçatepe'nin son fotoğrafları

KEMAL SUNAL'IN CENAZESİNDE..

Babasının ölmeden önce çekilmiş son fotoğraflarını ve torunun Akçatepe'ye yazdığı son mektubu paylaşan Ebru Akçatepe, babasının ilk kalp krizini Kemal Sunal'ın cenazesinde geçirdiğini söyledi.

Halit Akçatepe'nin son fotoğrafları

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