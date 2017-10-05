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Halit Ergenç: Alnımızın teriyle kazanıyoruz

Başarılı oyuncu Halit Ergenç, dizi oyuncularının bölüm başına aldığı ücretlerin eleştirilmesine tepki gösterdi.

05.10.2017 - 07:07
  1. Haberler
  2. Magazin

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Halit Ergenç, önceki gün eşi Bergüzar Korel ve oğlu Ali ile Etiler’deki bir restorandan yemek yedi. Mekan çıkışı görüntülenen ünlü oyuncu, aldığı ücretle ilgili eleştiriler hatırlatılınca çok sinirlendi.

"DELİ GİBİ ÇALIŞIYORUZ"

Ergenç, “Deli gibi çalışıyoruz, alnımızın teriyle kazanıyoruz. Ne yapıyorsak karşılığını alıyoruz. Kimsenin bunun hesabını sormaya hakkı yok. Çok çaba sarf ediyoruz ve birçok noktada hayatımızdan ödün veriyoruz.

"HERKES ŞÖHRET OLURDU"

Sanki bedavadan yaşıyoruz gibi gösteriyorlar. Olabilseydi, herkes şöhret olurdu.” diye isyan etti.

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