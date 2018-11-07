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Halk kütüphanesinde millet kıraathanesi hizmeti başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan ve bazı halk kütüphanelerinin millet kıraathaneleri olarak da hizmet vermesine yönelik çalışmalarda sona gelindi.

AA | 07.11.2018 - 11:26..
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye genelindeki 22 halk kütüphanesinde, 7 gün 24 saat hizmet veren millet kıraathaneleri oluşturulurken, bu sayı yıl sonuna kadar 30'a çıkarılacak.

Bu kapsamda Ordu, Antalya, Malatya, Hatay, Afyonkarahisar, Balıkesir ve İstanbul'da bulunan 8 halk kütüphanesi de millet kıraathanesi olarak hizmete alınacak.

Projeyle okuma kültürünü geliştirilmek, vatandaşların kütüphanelerden daha fazla faydalanmalarını sağlamak ve kütüphanelerin toplumdaki cazibesini artırmak amaçlanıyor

HEDEF OKUMA VE YAZMAYI ARTIRMAK

Okuma kültürünün yaygınlaşması amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında hizmet verecek millet kıraathaneleri kapsamında, 22 halk kütüphanesi 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı, yıl sonuna kadar bu sayının 30'a çıkarılması öngörülüyor.

Halk kütüphanesinde millet kıraathanesi hizmeti başlıyor

MİLLET KIRAATHANESİNE DÖNÜŞTÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığınca okuma kültürünün geliştirilip yaygınlaşması, vatandaşların kütüphanelerden daha fazla faydalanmalarının sağlanması ve kütüphanelerin toplumdaki cazibesinin artırılması amacıyla hayata geçirilen projeyle şu ana kadar Türkiye genelinde 22 halk kütüphanesi millet kıraathanesi olarak, 7 gün 24 saat esasıyla hizmet vermeye başladı.

HİZMETE GİRDİLER

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 22. millet kıraathanesi, Ankara Sincan İlçe Halk Kütüphanesi'nde uygulamaya konuldu.

Halk kütüphanesinde millet kıraathanesi hizmeti başlıyor


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