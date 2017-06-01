Halkapınar-Otogar Metro Projesi'nin ÇED süreci tamamlandı

Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2014-2017 yatırım programı kapsamına Halkapınar-Otogar yer altı metrosu da dahil edilmişti.

30 AYDA TAMAMLANACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan proje, 531 milyon liraya mal olacak. 4,5 kilometrelik hattan oluşan proje 30 ayda tamamlanacak.

METRODA 5 DURAK OLACAK

İzmir'e yapılacak ilk metro projesi şehir trafiğini rahatlatacak. Metroda 5 durak bulunacak ve Üsküdar-Sancaktepe Metro hattında uygulanan aç-kapa yöntemi bu projede de hayata geçirilecek.

METRO DURAKLARI BELİRLENDİ

İzmir Halkapınar-Otogar Metro Projesi durakları şu şekilde olacak:

1. Halkapınar İstasyonu

2. Şehitler Caddesi (Vakıflar İstasyonu)

3. Kamil Tunca Bulvarı

4. Altındağ ve Çamdibi İstasyonları

5. Otogar