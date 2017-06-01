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Halkapınar-Otogar Metro Projesi'nin ÇED süreci tamamlandı

İzmir'de Halkapınar-Otogar Metro Projesi'nin ÇED süreci sonlandı.

01.06.2017 - 15:26
  1. Haberler
  2. Emlak

Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2014-2017 yatırım programı kapsamına Halkapınar-Otogar yer altı metrosu da dahil edilmişti.

Halkapınar-Otogar Metro Projesi'nin ÇED süreci tamamlandı

30 AYDA TAMAMLANACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan proje, 531 milyon liraya mal olacak. 4,5 kilometrelik hattan oluşan proje 30 ayda tamamlanacak.

METRODA 5 DURAK OLACAK

İzmir'e yapılacak ilk metro projesi şehir trafiğini rahatlatacak. Metroda 5 durak bulunacak ve Üsküdar-Sancaktepe Metro hattında uygulanan aç-kapa yöntemi bu projede de hayata geçirilecek.

Halkapınar-Otogar Metro Projesi'nin ÇED süreci tamamlandı

METRO DURAKLARI BELİRLENDİ

İzmir Halkapınar-Otogar Metro Projesi durakları şu şekilde olacak:

1. Halkapınar İstasyonu

2. Şehitler Caddesi (Vakıflar İstasyonu)

3. Kamil Tunca Bulvarı

4. Altındağ ve Çamdibi İstasyonları

5. Otogar

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