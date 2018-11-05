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Fazli: Halkın hoşnutluğunu kazanamazsak zararını görürüz

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, halkın sorunlarını ihmal etmenin yeni ayaklanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu

AA | 05.11.2018 - 15:59..
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RGERG

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, halkın sorunlarını ihmal etmenin yeni ayaklanmalara yol açabileceği konusunda uyardı.

PROTESTOLAR KAMU GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, başkent Tahran'daki Ulusal Pasif Savunma Konferansı'nda konuşan İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ekonomik sorunlar nedeniyle son dönemde baş gösteren protesto gösterilerinin kamu güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

ASIL SORUN HALKIN GÜVENİNİ KAYBETMEK

İran İçişleri Bakanı, "Son aylarda (protesto gösterileri nedeniyle) meydana gelen tehdit, hafife alınmaması gereken en önemli tehditlerdendir. Devrim karşıtları, bu tarz karışıklıklardan istifade etmenin peşindeler." dedi.

Fazli, "Eğer halkın hoşnutluğunu kazanamazsak o zaman asıl sorunla karşı karşıyayız demektir ve zararını görürüz. Çünkü tabiat boşluk kabul etmez." ifadelerini kullandı.

Fazli: Halkın hoşnutluğunu kazanamazsak zararını görürüz

İran'da geçen yıl aralık ayında Meşhed kentinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösteriler, kısa sürede ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmüştü. ABD'nin mayıs ayında nükleer anlaşmadan çıkarak yeni yaptırımları uygulamaya geçirmesi zaten sıkıntılı ekonomik gidişatın daha da kötüleşmesine neden oldu. Halk, çoğunlukla ekonomideki kötü gidişattan Tahran yönetimini sorumlu tutuyor.

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