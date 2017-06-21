Hamaney: Irak'ta bağımsızlık referandumuna karşıyız

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'da yaptığı temaslarında Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüştü.

"İRAN BİR KOMŞU OLARAK, REFERANDUMA KARŞIDIR"

Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasının gerekli olduğunu dile getiren Hamaney, "İran bir komşu olarak, Irak'ın bir parçasının ayrılmasını öngören referanduma karşıdır" diye konuştu.

Ayetullah Hamaney, "Bağımsızlık konusunu gündeme getirenlerin Irak'ın istiklal ve kimliğine karşı olduğunu" ileri sürdü.

"ABD'YE ASLA GÜVENMEYİN"

ABD'nin Irak'taki varlığına da değinen Hamaney, "Amerikan askerlerinin eğitim veya diğer gerekçelerle Irak'ta bulunmasının önüne geçilmeli" dedi.

ABD'nin Irak'a darbe vurmak için fırsat kolladığını ileri süren İran lideri, Haydar el-İbadi'ye "ABD'ye asla güvenmeyin" diye seslendi.







