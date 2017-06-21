taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.269
USD
3,5454
EURO
3,9471
ALTIN
142,07
PETR
45,8800

Hamaney: Irak'ta bağımsızlık referandumuna karşıyız

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'ye "Irak'ta bağımsızlık referandumuna karşıyız" dedi.

21.06.2017 - 09:10
  1. Haberler
  2. Dünya

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'da yaptığı temaslarında Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüştü.

"İRAN BİR KOMŞU OLARAK, REFERANDUMA KARŞIDIR"

Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasının gerekli olduğunu dile getiren Hamaney, "İran bir komşu olarak, Irak'ın bir parçasının ayrılmasını öngören referanduma karşıdır" diye konuştu.

Ayetullah Hamaney, "Bağımsızlık konusunu gündeme getirenlerin Irak'ın istiklal ve kimliğine karşı olduğunu" ileri sürdü.

Hamaney: Irak'ta bağımsızlık referandumuna karşıyız

"ABD'YE ASLA GÜVENMEYİN"

ABD'nin Irak'taki varlığına da değinen Hamaney, "Amerikan askerlerinin eğitim veya diğer gerekçelerle Irak'ta bulunmasının önüne geçilmeli" dedi.

ABD'nin Irak'a darbe vurmak için fırsat kolladığını ileri süren İran lideri, Haydar el-İbadi'ye "ABD'ye asla güvenmeyin" diye seslendi.

Hamaney: Irak'ta bağımsızlık referandumuna karşıyız


Hamaney: Irak'ta bağımsızlık referandumuna karşıyız

Hamaney: Irak'ta bağımsızlık referandumuna karşıyız

İlginizi Çekebilir
Katar doğalgaz kaynaklarına güveniyor
Katar Petroleum’un CEO’su Saad el-Kaabi, ülkesinin sonsuza kadar abluka altına kalabileceğini ifade etti.
Suudi Arabistan 15 bin Katar devesini sınır dışı etti
Suudi Arabistan, tüm diplomatik ve ekonomik ilişkilerini kestiği Katar'a ait 15 bin deveyi de sınır dışı gönderdi.
Müslümanlara saldıran kişiyi linçten kurtaran imam
Teravih namazını kılan Müslümanlara yönelik düzenlenen saldırıyı gerçekleştiren kişinin imam tarafından linçten kurtarıldığı ortaya çıktı.
Pakistan Afganistan sınırına tel örgü çekiliyor
Afganistan sınırında artan çatışmalar nedeniyle harekete geçen Pakistan, bölgede tel örgü çalışması yapılacağını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar

120
Valiler kararnamesi yayınlandı

Valiler kararnamesi yayınlandı

38
Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

107
Tudor'dan önemli açıklamalar

Tudor'dan önemli açıklamalar

30
Brüksel saldırısı terör olayı olarak değerlendiriliyor

Brüksel saldırısı terör olayı olarak değerlendiriliyor

34
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye kararı

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye kararı

125
Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında

Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM