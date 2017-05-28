taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.533
USD
3,5787
EURO
3,9995
ALTIN
145,78
PETR
52,2000

Hamaney: Riyad, ABD'nin damızlık ineği haline geldi

Suudi Arabistan'ın ABD ile 100 milyar doların üzerinde silah anlaşması yapmasını İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney sert sözlerle eleştirdi.

28.05.2017 - 11:43
  1. Haberler
  2. Dünya
Hamaney: Riyad, ABD'nin damızlık ineği haline geldi

İslam dünyasındaki bazı halkların kaderinin "değersiz " yöneticilerin elinde olduğunu savunan Ayetullah Hamaney, buna, Suudi Arabistan'ı örnek gösterdi.

"BUNLAR DAMIZLIK BİR İNEK GİBİDİR"

İran Lideri, "Bu tip yönetimler, petrol satışından elde ettikleri serveti halklarının geçimini iyileştirmeye harcamak yerine kafirlere harcıyor. Bu aptallar, para vererek İslam düşmanların samimiyetini kazanacağını zannediyor. Bunlar damızlık bir inek gibidir. Sütleri de bitince kesilmeye mahkumlar " diye konuştu.

Ayetullah Hamaney sözlerinin devamında  "Hem bu yöneticiler ve hem bunların umut bağladıkları yönetimler er ya da geç mutlaka yıkılacak." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
İsveçli Piskopos: Ramazan, paylaşım ve cömertlik ayıdır
Piskopos Helene Egnell, "Ramazan sadece Müslümanlar için değil, bizim için de bir ruhsal gelişim olabilir" dedi.
Morgda cenazeler karıştı
Alanya’daki morgda, Hollanda vatandaşı van Kasteren ile İranlı Eskandari’nin cenazeleri karışınca kilisedeki tören yarım kaldı.
Güvercinleri rahatsız etmemek için ayakkabı tasarladı
Japonya'da mesleği ayakkabı tasarımı olan Kyota Ohata isimli bir kadın topuklu ayakkabılarına güvercin şeklinde tasarladı.
Susuz kalan hayvanlara su taşıyan Kenyalı
Susuz hayvanlara su vermek için 70 km yol yapan hayvansever Patrick Mwalua takdir topladı
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD’de ırkçı saldırı: 2 ölü

ABD’de ırkçı saldırı: 2 ölü

140
Van'da terör operasyonu: 10 terörist öldürüldü

Van'da terör operasyonu: 10 terörist öldürüldü

79
CHP'li Fikri Sağlar: Bu cezayı hak etmedim

CHP'li Fikri Sağlar: Bu cezayı hak etmedim

40
Barcelona İspanya Kral Kupası'nı kazandı

Barcelona İspanya Kral Kupası'nı kazandı

11
İngiliz istihbaratı: 23 bin potansiyel terörist var

İngiliz istihbaratı: 23 bin potansiyel terörist var

45
Ömer Faruk Kavurmacı imza atmak için karakola geldi

Ömer Faruk Kavurmacı imza atmak için karakola geldi

65
British Airways tüm uçuşları iptal etti

British Airways tüm uçuşları iptal etti

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM