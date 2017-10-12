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Hamas ile El Fetih uzlaşı sağladı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas ile Fetih’in Mısır’ın başkenti Kahire’deki görüşmelerde uzlaşmaya vardığını duyurdu.

12.10.2017 - 10:55
  1. Haberler
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Filistin'de yeni bir dönem başlıyor. Aynı hedef için iki farklı koldan mücadele veren El Fetih ve Hamas kol kola vererek güçlerini birleştirdiler.

FİLİSTİN İÇİN DEVRİM

Heniyye’nin basın danışmanı Tahir en-Nunu, yaptığı yazılı açıklamada, “Heniyye, Hamas ile Fetih’in, Mısır’ın ara buluculuğunda, sabah saatlerinde anlaşmaya vardığını ilan ediyor.” ifadesini kullandı. Nunu, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Hamas ile El Fetih uzlaşı sağladı

BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Filistinli kaynaklar ise Fetih ile Hamas’ın öğle saatlerinde anlaşmanın ayrıntılarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini kaydetti. Mısır ara buluculuğundaki uzlaşı görüşmeleri geçen salı günü başlamıştı. Ayrıntılar önümüzdeki saatlerde netleşecek.

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