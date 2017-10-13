Hamas ve Fetih'in uzlaşı anlaşması imzalaması

Filistin'in özgürleştirilmesi adına iki önemli güç olan Hamas ve El Fetih arasında varılan siyasi uzlaşı, dünyanın gündeminde önemli bir yer edindi.

AB TEMSİLCİSİ'NDEN UZLAŞI AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Hamas ve Fetih Hareketi arasında imzalanan uzlaşı anlaşmasının önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mogherini, "12 Ekim'de Fetih Hareketi ve Hamas arasında Kahire'de imzalanan uzlaşı anlaşmasının Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye tam dönüşünü sağlaması ve toplumlar arasında birlik ve beraberliği pekiştirmesi açısından önemli bir adım." ifadesini kullandı.

"UZLAŞI ETKİSİ SAHAYA YANSIMALI"

Mogherini, AB'nin, uzlaşı anlaşmasına ilişkin detayları dikkatli şekilde inceleyeceğini ve Mısır'ın konuya müdahil olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tüm Filistin toplumunun "iyi niyetle" ilerleme kaydetmeye çalışması gerektiğini vurgulayan Mogherini, "Uzlaşı anlaşmasının sahada etkilerini görmemiz büyük önem arz ediyor. Gazze halkının genel durumunun iyileştirilmesi aciliyet taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin, Filistin Yönetiminin kontrolü altında Gazze ve Batı Şeria'nın birleştirilmesi çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini bildiren Mogherini, bunun, İsrail-Filistin sorunun iki devletli çözümü çerçevesinde sonlandırılması için hayati önem taşıdığını vurguladı.

FİLİSTİN İÇİN TARİHİ UZLAŞI

Hamas ve Fetih heyetleri 12 Ekim'de, Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakereler kapsamında Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Anlaşmada, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin, en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getireceği açıklanmıştı.