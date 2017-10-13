taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.596
USD
3,6561
EURO
4,3251
ALTIN
152,05
PETR
57,4200

Hamas ve Fetih'in uzlaşı anlaşması imzalaması

Filistinli Hamas ve El Fetih hareketleri arasında varılan uzlaşı atılan imzalarla resmileşti.

13.10.2017 - 15:13
  1. Haberler
  2. Dünya

Filistin'in özgürleştirilmesi adına iki önemli güç olan Hamas ve El Fetih arasında varılan siyasi uzlaşı, dünyanın gündeminde önemli bir yer edindi.

AB TEMSİLCİSİ'NDEN UZLAŞI AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Hamas ve Fetih Hareketi arasında imzalanan uzlaşı anlaşmasının önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mogherini, "12 Ekim'de Fetih Hareketi ve Hamas arasında Kahire'de imzalanan uzlaşı anlaşmasının Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye tam dönüşünü sağlaması ve toplumlar arasında birlik ve beraberliği pekiştirmesi açısından önemli bir adım." ifadesini kullandı.

Hamas ve Fetih'in uzlaşı anlaşması imzalaması

"UZLAŞI ETKİSİ SAHAYA YANSIMALI"

Mogherini, AB'nin, uzlaşı anlaşmasına ilişkin detayları dikkatli şekilde inceleyeceğini ve Mısır'ın konuya müdahil olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tüm Filistin toplumunun "iyi niyetle" ilerleme kaydetmeye çalışması gerektiğini vurgulayan Mogherini, "Uzlaşı anlaşmasının sahada etkilerini görmemiz büyük önem arz ediyor. Gazze halkının genel durumunun iyileştirilmesi aciliyet taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas ve Fetih'in uzlaşı anlaşması imzalaması

AB'nin, Filistin Yönetiminin kontrolü altında Gazze ve Batı Şeria'nın birleştirilmesi çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini bildiren Mogherini, bunun, İsrail-Filistin sorunun iki devletli çözümü çerçevesinde sonlandırılması için hayati önem taşıdığını vurguladı.

FİLİSTİN İÇİN TARİHİ UZLAŞI

Hamas ve Fetih heyetleri 12 Ekim'de, Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakereler kapsamında Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Hamas ve Fetih'in uzlaşı anlaşması imzalaması

Anlaşmada, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin, en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getireceği açıklanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Trump'tan Obamacare'e kesik
Başkan Trump, selefi Barack Obama’nın sağlık sigortası Obamacare'e karşı yeni alternatifler sunmak amacıyla başkanlık kararnamesi çıkardı.
Kerkük'te savaş an meselesi
Irak Ordusu, Kerkük'ü Peşmerge güçlerinden geri almak için askeri harekat başlattı.
Bangladeş'e sığınan Arakanlı sayısı 536 bine ulaştı
IOM Sözcüsü Millman, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların sayısının 536 bin olduğunu açıkladı.
Hava kirliliği seviyesi uydudan takip edilecek
Cuma günü uzaya yollanacak Sentinel-5P uydusu, dünyadaki hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgeleri tespit edecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular

Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular

212
iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın fiyatları

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın fiyatları

243
Muharrem İnce CHP'lilere kızdı

Muharrem İnce CHP'lilere kızdı

136
Mehmet Ali Şahin evlilik sürecini anlattı

Mehmet Ali Şahin evlilik sürecini anlattı

132
Barcelona Messi için Camp Nou ismini satacak

Barcelona Messi için Camp Nou ismini satacak

36
Şehit Halil Kantarcı'nın eşinden duygu dolu paylaşım

Şehit Halil Kantarcı'nın eşinden duygu dolu paylaşım

130
Erdoğan'dan AB'ye: Açıklamayı yapın bitirelim işi

Erdoğan'dan AB'ye: Açıklamayı yapın bitirelim işi

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM