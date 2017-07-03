Hamburg polisi G20 protesto kampını dağıttı

Federal Anayasa Mahkemesi, Almanya'nın Hamburg kentinde G20 karşıtlarının protesto için kamp kurmasına izin verilmiş, ancak protestocuların geceleri dağılması yönünde karar alınmıştı.

POLİS KAMPI SERT MÜDAHALEYLE DAĞITTI

Bu kararı ihlal ederek gece kalmak isteyen protestoculara, polis biber gazlı ve coplu sert bir müdahale gerçekleştirdi.

MAHKEME NEDENİNİ DE AÇIKLAMIŞTI

Mahkeme, oluşabilecek kalıcı hasarların önüne geçilmesi için kampın kapsamının daraltılabileceği, yükümlülükler getirilebileceği ve etkinliğin kentin bir başka bölgesine taşınabileceğine de hükmetmişti.