taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.711
USD
3,5421
EURO
4,0275
ALTIN
140,23
PETR
49,0000

Hamburg polisi G20 protesto kampını dağıttı

Almanya'da gece protesto kampı yapan göstericilere polis, biber gazı ve copla müdahale etti.

03.07.2017 - 14:57
  1. Haberler
  2. Dünya
Hamburg polisi G20 protesto kampını dağıttı

Federal Anayasa Mahkemesi, Almanya'nın Hamburg kentinde G20 karşıtlarının protesto için kamp kurmasına izin verilmiş, ancak protestocuların geceleri dağılması yönünde karar alınmıştı.

Hamburg polisi G20 protesto kampını dağıttı

POLİS KAMPI SERT MÜDAHALEYLE DAĞITTI

Bu kararı ihlal ederek gece kalmak isteyen protestoculara, polis biber gazlı ve coplu sert bir müdahale gerçekleştirdi.

Hamburg polisi G20 protesto kampını dağıttı

MAHKEME NEDENİNİ DE AÇIKLAMIŞTI

Mahkeme, oluşabilecek kalıcı hasarların önüne geçilmesi için kampın kapsamının daraltılabileceği, yükümlülükler getirilebileceği ve etkinliğin kentin bir başka bölgesine taşınabileceğine de hükmetmişti.

Hamburg polisi G20 protesto kampını dağıttı

Hamburg polisi G20 protesto kampını dağıttı

Hamburg polisi G20 protesto kampını dağıttı

İlginizi Çekebilir
Bağdat’ta çarşaflı canlı bomba saldırısında 14 kişi öldü
Irak’ın başkenti Bağdat’ın batısında sığınma kampına çarşaf giymiş bir canlı bombanın düzenlediği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.
Katar Dışişleri Bakanı Kuveyt'te
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin Kuveyt’e ulaştığı bildirildi.
Kral Selman G20'ye katılmayacak
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Hamburg'da yapılacak G20 zirvesine katılmayacağı belirtildi.
Stephen Hawking: Trump Dünya'yı Venüs'e çevirebilir
İngiliz fizikçi Hawking, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararının Dünya'ya zarar verebileceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağ yakalanan PKK'lı cesetlerin arasında

Sağ yakalanan PKK'lı cesetlerin arasında

202
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

274
Murat Bardakçı: Ayasofya cami olmalı

Murat Bardakçı: Ayasofya cami olmalı

293
Saba Tümer beyaz mayo giydi

Saba Tümer beyaz mayo giydi

54
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu

Kamu işçisinin zam oranı belli oldu

179
ODTÜ'de mezuniyetinde açılan 7 pankart

ODTÜ'de mezuniyetinde açılan 7 pankart

85
Terörist Salih Müslim'i operasyon korkusu sardı

Terörist Salih Müslim'i operasyon korkusu sardı

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM