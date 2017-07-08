Hamburg sokakları savaş alanına döndü

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, binlerce kişi tarafından protesto ediliyor.

POLİS ÇARESİZ

Göstericilere çok sert bir şekilde müdahale eden Alman polisi, olayların önüne geçemedi.

HAMBURG'U DUMAN SARDI

Gece yarısı da devam eden olaylarda; sokaklara barikatlar kuran göstericiler, lüks araçları yakmaya başladı.

Kundaklamalardan sonra Hamburg sokaklarında yükselen dumanlar kameralara yansıdı.

ORDU SOKAKTA

Çıkan olaylar karşısında Alman polisinin yetersiz kalması nedeniyle Alman Özel Kuvvetleri de harekete geçti.

Göstericilere müdahele etmeye başlayan Özel Kuvvetler, çok sayıda göstericiyi sert bir şekilde gözaltına aldı.

ARTIK BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ YOK

Güvenlik güçleri, olayların görüntülenmemesi için gazetecileri de tehdit ediyor. Ülkede yayın yapan Bild gazetesinin muhabiri, polisin kendisine "Şimdiden sonra basın özgürlüğü yok" dediğini aktardı.

Hamburg'da protestocular araçları yaktı VİDEO

Hamburg'da göstericilere sert müdahale VİDEO