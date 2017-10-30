Hamburg sular altında

Almanya'nın Hamurg kenti sel ve taşkınlar ile boğşuyor. Elbe nehrinin taşmasının ardından Almanya’nın Hamburg şehrinin merkezi sular altında kaldı. Sel, Orta Avrupa’yı sarsan şiddetli fırtınaların sonrasında meydana geldi.

Hamburg şehrinin merkezi sel suları altında kaldı-VİDEO

CADDELER SEL SULARI ALTINDA KALDI

Hamburg'un merkezinde etkili olan sel caddeleri sular altında bıraktı. Çok sayıda ev ve işyerini sular basarken hayat yayalar için durma noktasına geldi. Hamburg sokakları sel suları arasında bata çıka ulaşım mücadelesine sahne oldu.

ALMANYA'DA FIRTINA

Fırtına’dan dolayı Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’nde bir kişi hayatını kaybetmiş, Berlin şehrinde ise bir kişi ağır şekilde yaralanmıştı. Saatte 180 km hıza ulaşan rüzgarlar, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti’nde elektrik kesintilerine yol açmıştı.