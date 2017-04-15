taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.064
USD
3,6804
EURO
3,9081
ALTIN
152,11
PETR
55,6100

Hamburg Üniversitesi'nde terör propagandası

Terör örgüleri PKK ve FETÖ'ye kucak açan Almanya, artık üniversitelerde terör propagandasına da izin veriyor.

15.04.2017 - 14:11
  1. Haberler
  2. Gündem
Hamburg Üniversitesi'nde terör propagandası

Referandum sürecinde 'evet' kampanyalarına izin vermeyen Almanya, açık bir şekilde 'hayır' cephesine destek sağladı.

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütlerine de kucak açan Almanlar, yeni bir skandala imza attı.

ÜNİVERSİTEDE TERÖR YAYINI

Hamburg Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe; terör örgütü PKK'nın eli kanlı liderlerinden Mustafa Karasu bağlandı.

Hamburg Üniversitesi'nde terör propagandası

HAYIR OYLARI PKK'YI KURTARACAK

Almanlara hitap eden Karasu, referandumdan 'hayır' çıkmasının çok önemli olduğunu, bunun PKK'lılara avantaj sağlayacağını ifade etti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan: FETÖ ile ilgili önemli bir şey tespit ettik

Başbakan: FETÖ ile ilgili önemli bir şey tespit ettik

166
Fransa'da az alkışladılar diye salondan atıldılar

Fransa'da az alkışladılar diye salondan atıldılar

41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli vatandaşla referandum sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli vatandaşla referandum sohbeti

89
Kuzey Kore'de dev 'Güneş Günü' töreni

Kuzey Kore'de dev 'Güneş Günü' töreni

87
Nejat İşler istifa etti

Nejat İşler istifa etti

53
Erdoğan'dan CHP'li Bozkurt'a çok sert sözler

Erdoğan'dan CHP'li Bozkurt'a çok sert sözler

163
Kuzey Kore'den dev tören

Kuzey Kore'den dev tören

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM