Hamburg Üniversitesi'nde terör propagandası

Referandum sürecinde 'evet' kampanyalarına izin vermeyen Almanya, açık bir şekilde 'hayır' cephesine destek sağladı.

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütlerine de kucak açan Almanlar, yeni bir skandala imza attı.

ÜNİVERSİTEDE TERÖR YAYINI

Hamburg Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe; terör örgütü PKK'nın eli kanlı liderlerinden Mustafa Karasu bağlandı.

HAYIR OYLARI PKK'YI KURTARACAK

Almanlara hitap eden Karasu, referandumdan 'hayır' çıkmasının çok önemli olduğunu, bunun PKK'lılara avantaj sağlayacağını ifade etti.