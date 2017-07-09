Hamburg'da çatışmalar şiddetleniyor

Hamburg Polisi, G20 Liderler Zirvesi'nde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yaralı ve gözaltı sayısını açıkladı. Açıklamada, zirve karşıtı gösterilerde yaralanan polis sayısının saat 09.00 itibarıyla 213'e, gözaltına alınan gösterici sayısının 265'e çıktığı kaydedildi.



Hamburg'daki protestocuların merkez üssü olan Schanzenviertel bölgesinde dün gece yaşanan şiddet olaylarında göstericiler molotofkokteyli, demir çubuklar, yön levhaları, taş ve şişelerle polise ve çevredeki işyerlerine saldırdı.





Ellerinde demir sopa ve molotofkokteyli bulunan göstericilerin bölgedeki bazı binaların çatısına kaçması üzerine özel kuvvetler bölgeyi kontrol altına aldı. Yaklaşık 500 gösterici bir marketi yağmaladıktan sonra ateşe verdi.



Polis açıklamasında, dün geceki protestolarda 63 kişinin gözaltına alındığı ve 14 kişinin tutuklandığı duyurularak, gösterilerin bugün de sürmesinin beklendiği kaydedildi.



Olaylarda yaralanan gösterici sayısıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

G20 BİTTİ, ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Almanya’nın Hamburg kentinde G20 Liderler Zirvesi’nden önce başlayan polis ile göstericiler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Cuma günü şiddet olaylarının yaşandığı Schanzenviertel semtinde gösterciler bu gece de şişe ve taşlarla polise saldırdı.

Polis Schulterblatt Caddesi'nde oturma eylemi gerçekleştiren göstericileri tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ederek dağıttı.

80 kadar göstercinin bölgeden geçen tren hattındaki rayların üzerinde durdukları ve bu nedenle tren seferlerine ara verildiği ifade edildi.

Hamburg polisi sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara sık sık uyarıda bulunarak bölgeye girişlere izin vermiyor.

Schanzenviertel semtinde aralarında ağır silahlı özel güvenlik ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Pferdemarkt bölgesinde de polise taş ve şişe atan yüzlerini kapatan protestoculara tazyikli su müdahalede bulunuldu.​

Göstercilerin barikat kurup yakmaya çalıştıkları ancak yapılan müdahale ile ateşin söndürüldüğü belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada şişe atan ve barikat kurmaya çalışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.