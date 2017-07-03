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Hamburg'da PKK'ya izin verilmeyecek

Hamburg'da düzenlenecek G20 öncesi Alman Bakan PKK gibi terör örgütlerinin gösteri yapılmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi.

03.07.2017 - 02:20
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Hamburg'da PKK'ya izin verilmeyecek

Hamburg'da PKK'ya izin verilmeyecek

Almanya’nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek G20 Zirvesi yaklaşırken Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi, barışçıl gösterilerin de demokrasilerde bir hak olduğunun altını çizdi.

"SÖZ KONUSU SEMBOLLERİNE DE MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Alman Bild am Sonntag gazetesine açıklamada bulunan Bakan de Maiziere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı protesto gösterisi yapılabileceğini belirterek, “Kürtlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı gösteri yapabilecekleri gözardı edilemez. Buna izinleri de var. Ama PKK gibi terör örgütlerinin reklamını yapmaya kalkışırlarsa buna güvenlik güçleri müsaade etmeyecek. Söz konusu sembollerine de müsaade edilmeyecek” dedi.

Hamburg'da PKK'ya izin verilmeyecek

"8 BİN RADİKAL HAMBURG'A GELECEK"

Radikal sol grupların kente gelmesinin beklendiğini söyleyen de Maiziere, “Benim tahminim yurt içi ve yurt dışından gelecek sekiz bin radikal Hamburg’da bulunacak. Siber saldırıları hazırlıkları olabileceğini de düşünüyorum” dedi.

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