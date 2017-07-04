Hamburg'da üst düzey güvenlik önlemleri

Bu defa Almanya Hamburg'da gerçekleşecek G20 zirvesi öncesinde Alman polisi aldığı önlemlerle dikkat çekiyor.
8 BİN PROTESTOCU BEKLENİYOR
Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, güvenlik güçlerinin G20 toplantısının yapılacağı Hamburg'da şiddet olayları yaratacağı tahmin edilen 8 bin protestocunun toplanmasını beklediklerini açıkladı.
20 BİN POLİS GÖREV YAPACAK
Kapitalizm karşıtı protestocuların gösteri yapmalarının beklendiği ve 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek G20 toplantısında 20 bin polisin görev yapması bekleniyor.