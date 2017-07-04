Hamburg'da üst düzey güvenlik önlemleri

TSK, Azez'in batısında bulunan PYD/PKK hedeflerini yoğun bombardımana aldı. Bölgeden gelen görüntülere göre terör yuvaları hala yanıyor.

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Afrin operasyonunun ayrıntıları

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Svobodnaya Pressa, Türkiye'nin Afrin için yaptığı hazırlıklara ilişkin bir yazı yayınladı.