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Hamburg'da üst düzey güvenlik önlemleri

Almanya İçişleri Bakanı Maiziere G20'nin yapılacağı Hamburg'da 8 bin protestocu beklediklerini açıkladı.

04.07.2017 - 15:01
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Hamburg'da üst düzey güvenlik önlemleri

Bu defa Almanya Hamburg'da gerçekleşecek G20 zirvesi öncesinde Alman polisi aldığı önlemlerle dikkat çekiyor.

8 BİN PROTESTOCU BEKLENİYOR

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, güvenlik güçlerinin G20 toplantısının yapılacağı Hamburg'da şiddet olayları yaratacağı tahmin edilen 8 bin protestocunun toplanmasını beklediklerini açıkladı.

Hamburg'da üst düzey güvenlik önlemleri

20 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

Kapitalizm karşıtı protestocuların gösteri yapmalarının beklendiği ve 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek G20 toplantısında 20 bin polisin görev yapması bekleniyor.

Hamburg'da üst düzey güvenlik önlemleri

Hamburg'da üst düzey güvenlik önlemleri

Hamburg'da üst düzey güvenlik önlemleri

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