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Hamburgerciler Belçika kralını kızdırdı

Uluslararası ‘fast food’ restoran zinciri Burger King, yeni açacağı restoran öncesi yaptığı reklamla Belçika kralını kızdırdı.

29.05.2017 - 10:27
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Burger King, gelecek ay ilk restoranını açmayı planladığı Belçika için yeni reklamını yayınlamaya başladı. Şirket, reklam kampanyası kapsamında ‘Kral kim?’ anlamına gelen ‘whoistheking.be’ isimli bir de internet sitesi kurdu. Siteye girildiği zaman Belçika Kralı Philippe’in tahta çıkış tarihi ve firmanın ülkeye restoran açacağını duyurduğu tarih bilgisi yer alıyor.

Daha sonra ise solda üzerinde Kral Philippe’in resminin bulunduğu kraliyet arması, sağda Burger King’in logosu bulunan bir sayfa açılıyor.

"PATATES KIZARTMALARINIZI O HAZIRLAMAYACAK"

Sputnik'in haberine göre kullanıcılar Burger King’i seçerse soruyla karşılaşmıyor. Ancak kral seçildiğinde “Emin misiniz? Patates kızartmalarınızı o hazırlamayacak.” cümlesi çıkıyor. ‘Evet’ deyip bu aşamayı da geçenler emin olup olmadıklarına dair bir soruyla daha karşılaşıyor. Son sayfada ise sadece ‘Hayır’ ifadesi çıkıyor.

Hamburgerciler Belçika kralını kızdırdı

KRALDAN TEPKİ

AFP’ye konuşan Belçika Kraliyet Sözcüsü Pierre Emmanuel de Bauw, kralın adının ve resminin kullanılmasının izin gerektirdiğini söyledi. Burger King’in kendilerinden izin almadığını, böyle bir talep olmadığını söyleyen sözcü, bu yaklaşımı onaylamadıklarını kaydetti: “Ticari amaçlı olduğu için izin vermezdik.”

Belçika resmi haber ajansı Belga kraliyetin kısa zamanda firmayla irtibata geçeceğini duyurdu.

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