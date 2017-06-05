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Hamile baba, bu yaz doğuracak

Amerika'nın Oregon eyaletinde yaşayan Biff ve Trystan çifti ilk biyolojik çocuklarına hazırlanıyor.

05.06.2017 - 11:21
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34 yaşındaki Trystan Reese ve aynı yaştaki Biff Chaplow'un babalık hikayesi, tüm dünyanın ilgisini çekti.

MUTLU OLMADIĞINA KARAR VERDİKTEN SONRA ERKEK OLDU

Kadın olarak doğan Trystan, içinde yaşadığı bedende mutlu olmadığına karar verdikten sonra erkek oldu. Bu süreçte testosteron takviyesi alıyordu. Öte yandan 2011 yılında evlendiği partneri Biff Chaplow da evi çekip çeviriyordu.

Hamile baba, bu yaz doğuracak

2 YEĞENİNİN VELAYETİNİ ALDILAR

34 yaşındaki Trystan Reese ve aynı yaştaki Biff Chaplow'un babalık hikayesi, tüm dünyanın ilgisini çekti. Çift evlendikten sonra Biff'in iki yeğeninin velayetini de aldı: Çünkü Biff'in kız kardeşi ve sevgilisi, Hailey ve Riley'a bakamadıkları için sosyal hizmetler tarafından alınmıştı. Onlar artık iki çocuklu, 4 kişilik bir aile olmuştu.

ERKEK DE OLSA BEBEK SAHİBİ OLMAK İSTİYORDU

Her ne kadar erkek olmayı seçse de Trystan Reese bebek sahibi olmak istiyordu, ancak 2016 yılında yaşadıkları kötü olay onları derinden sarstı: 6 haftalık bebeklerini kaybetmişlerdi. Doktorlar sağlık açısından beklemenin en doğru karar olduğunu söyledi.

Hamile baba, bu yaz doğuracak

UMUTLARI TÜKENDİĞİ ANDA HAMİLE OLDUĞUNU ANLADI

Doktorlar sağlık açısından beklemenin en doğru karar olduğunu söyledi. Ancak Trystan'ın erkekliğe geçiş sebebiyle kullandığı testosteron takviyesi, tekrar hamile kalabilme ihtimalini neredeyse sıfırlamıştı. Ve sonunda başardılar, Trystan hamile kaldı.

Hamile baba, bu yaz doğuracak

İŞE GİDERKEN KARNINI SAKLIYOR

Başta buna inanamadığını, defalarca test yaptığını, doktor kontrolündeki ultrasonda mucize gerçeği gördüğünü söyleyen Trystan'ın en büyük yardımcısı tabii ki partneri Biff ve çocukları Hailey ve Riley olmuş.

Hamile baba, bu yaz doğuracak

Toplumun buna hazır olup olmadığından emin olamayınca işe giderken göbeğini kamufle eden Trystan, çalıştığı yerdeki iş arkadaşlarının sevinçlerine ortak olduğunu ve bebeği heyecanla beklediklerini söylüyor.

BU YAZ DOĞUM YAPACAK

Yakın zamanda üçüncü (biyolojik olarak ilk) bebeklerini kucağına alacak olan çift şu sıralar bulutların üzerinde... Daily Mail'da yer alan habere göre Trystan bu yaz doğum yapacak.

Hamile baba, bu yaz doğuracak

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