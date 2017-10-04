Hande Acar'ın tarot partisi

Hande Acar aralarında şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer ve Aslıhan Doğan'ın da olduğu bir grup arkadaşına 10 gün önce Beykoz'daki villasında 'Tarot partisi' verdi.

TAROT PARTİ

Posta'da yer alan habere göre, evine bir astrolog çağıran Hande Acar, arkadaşları için tek tek kart açtırdı. Hanımefendiler için kart açan astrolog, iş ve aşkta tüm hayallerinin gerçekleşeceğini söyledi.

TAROT KARTLARI ASLIHAN'I MUTLU ETTİ

Futbolcu Arda Turan’dan yeni ayrılan ve dünyaca ünlü modacı Elie Saab’ın oğlu Celio ile aşk yaşamaya başlayan Aslıhan Doğan, Tarot partisinden mutlu ayrılanlardan.

Arda Turan, sevgilisi Aslıhan Doğan'dan ayrıldığını, Instagram'ının hikaye bölümünden paylaştığı bir metinle açıklamıştı.