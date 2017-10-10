Hande Bermek’in avukatından yeni açıklama

Yeğeniyle yaşadığı skandal ilişkiyle gündeme gelen Murat Başoğlu ile eski eşi Hande Bermek’in ‘Formalite icabı boşandılar’ iddiasına avukat Aslı Hatemi’den açıklama geldi.

İşte Hatemi'nin açıklaması: Boşanır boşanmaz evleri ayırdılar. Hande Bermek başına gelenler karşısında şokta, tarifsiz bir acı içinde.

"ÇOCUKLARI İÇİN BİR ARAYA GELİYORLAR"

Murat Başoğlu eski eşinin evine çocuğuyla vakit geçirmek için gidiyor. Oğullarının her türlü menfaati ve sağlığı için bir araya gelmeye devam edecekler.

"TARİFSİZ BİR ACI İÇİNDE"

Bunun yanı sıra Murat Başoğlu’nun boşanmaya müteakip protokol gereği yerine getirmesi gereken hukuki işlemleri devam ediyor. İstanbul’daki evin tapusunu ve arabanın ruhsatını eski eşine devredecek.

Yaşanan süreç Hande Bermek için hiç de kolay değil. Henüz yaşadığı travmayı üzerinden atamadı. Başına gelenlere hala inanamıyor, şokta. Tarifsiz bir acı içersinde.