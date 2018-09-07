taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3872
Euro
7.395
Altın
1197.289
Borsa
93274.15

Hande Doğandemir kaza geçirdi

Hande Doğandemir, sette kaza geçirip ayak bileğini kırdı.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 09:11..
  1. Haberler
  2. Magazin

Hande Doğandemir başrolünü oynadığı ‘Can Kırıkları’ dizisinin çekimleri sırasında kaza geçirdi.

AYAĞI KIRILDI

‘Polis Leyla’ karakterini canlandıran oyuncu, aksiyon sahneleri sırasında dengesini kaybedip düştü. Ekip tarafından hastaneye kaldırılan oyuncunun ayak bileğini kırdığı ortaya çıktı. Hande Doğandemir sete 2 hafta ara verdi. Aksiyon sahnelerinde ise 6 hafta oynayamayacak.

MERT FIRAT DARBESİ

Kaza sonrası morali bozulan Hande Doğandemir’in 6 aydır yüzü gülmüyor. Oyuncu, martta aşk acısıyla sarsılmıştı. Yaklaşık 1.5 yıl birlikte olduğu Mert Fırat’tan ayrılmıştı. Yakınlarına “Canım yanıyor, çok kırgınım” diyen Hande Doğandemir, Mert Fırat’ın evlilik kararı aldığını duyunca da şaşırmıştı.

Hande Doğandemir kaza geçirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye düğümünü çözecek toplantı: Tahran Görüşmesi

Suriye düğümünü çözecek toplantı: Tahran Görüşmesi

110
IMF Türkiye'nin para talebinde bulunmadığını duyurdu

IMF Türkiye'nin para talebinde bulunmadığını duyurdu

182
Türkiye'nin yerli helikopteri Çin medyasında

Türkiye'nin yerli helikopteri Çin medyasında

286
Kurlardaki artışın otomobil fiyatlarına yansıması

Kurlardaki artışın otomobil fiyatlarına yansıması

313
Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

231
Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

256
Başkan Erdoğan: İdlib'in kan gölüne dönmesini istemiyoruz

Başkan Erdoğan: İdlib'in kan gölüne dönmesini istemiyoruz

187
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM