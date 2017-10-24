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Hande Doğandemir'i kızdıran aşk iddiası

Mert Fırat ile aşk yaşayan Hande Doğandemir'in Yiğit Özşener'le yakınlaştığı iddia edildi.

24.10.2017 - 10:43
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  2. Magazin

"Kaybedenler Kulübü" filminin oyuncuları Hande Doğandemir ile Yiğit Özşener'in bir kulüpte yakınlaştığı iddia edildi. Eğlenmeye giden ikilinin samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Hande Doğandemir'i kızdıran aşk iddiası

Çıkan iddiaların ardından isyan eden Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yönetmenimiz ve ekip arkadaşlarımla davetli olduğumuz Kaybedenler Kulübü organizasyonunda, tüm ekip birlikte eğlenirken ki çekilen görüntülerin çarpıtılarak yine film ekibinden bir arkadaşımla yakınlaşma diye lanse edilmesini özel hayatıma saygısızlık olarak görüyorum ve çok üzülüyorum. Bir kadının arkadaşlarıyla eğlenmesini ve yüksek sesle müzik çalan bir ortamda konuşmaya çalışmasını art niyetli ve gerçeği yansıtmayan haberlere malzeme yapıp yıpratmayınız. Bilginize."

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