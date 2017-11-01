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Hande Erçel kilo vermeye karar verdi

Son dönemlerde aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Hande Erçel, diyete başladı.

01.11.2017 - 11:56
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Son dönemde aldığı kilolarla başı dertte olan Hande Erçel, 60 kiloyu görünce zayıflamaya karar verdi.

BALIK ETLİ HALLERİ BEĞENİLMEDİ

En son marka yüzü olduğu firmanın bir etkinliğinde yaptığı dans şovunun fazla kiloları nedeniyle beğenilmemesine içerleyen Erçel'in sıkı bir diyet programı uygulamaya başladığı öğrenildi.

ŞEKER VE KARBONHİDRATLI GIDALAR YASAK

23 yaşındaki balık etli oyuncu, diyet listesinden karbonhidratı ve şekeri çıkardı.

Hande Erçel kilo vermeye karar verdi

SIRRI: YEŞİL ELMA VE TARÇIN

Sarıyer'deki bir salonda haftanın 3 günü düzenli olarak da pilates yapan ünlü oyuncunun zayıflamasını sağlayan çok özel bir de formülü var. Bol bol protein alan Erçel, öğün aralarında ise yeşil elma tüketiyor. Diyetlerin vazgeçilmezi olan yeşil elma, posalı yapısı sayesinde sindirim sistemini hızlandırıp kişiyi tok tutuyor. Yavaş yavaş kilo vermeye başlayan Erçel, bol bol tarçınlı su da içiyor. Oyuncu; metabolizma hızlandıran, yağ yakıcı özelliği olan ve kan şekerini dengeleyen tarçın sayesinde zorlanmadan kilolarına veda etmeyi amaçlıyor.

MURAT BOZ TAKTİĞİ YAPTI

Geçtiğimiz yıllarda Bodrum'daki kilolu halleriyle hayranlarını hüsrana uğratan Murat Boz da düzenli spor yapıp yeşil elma yiyerek eski formuna kavuşmuştu. Hadise de yeşil elma mucizesinden yararlanan isimlerden.

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