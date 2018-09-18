Hande Erçel ayrılık nedenini açıkladı

Yaklaşık 10 aydır aşk yaşayan Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitmişti. Ulus'ta görüntülenen Murat Dalkılıç ayrılıkla ilgili sorulara "Gördüğünüz gibi yalnızım" cevabını vermişti. Çıkan haberlerin ardından bir de sosyal medyadan açıklamada bulunan Dalkılıç, basın mensuplarından sağduyulu olmalarını istemişti.

HANDE ERÇEL DE KONUŞTU

Murat Dalkılıç bu açıklamaları yaparken Hande Erçel ise sessizliğini korudu. Güzel oyuncu gelen eleştiriler üzerine sosyal medyadan bugün bir açıklama yayınladı.