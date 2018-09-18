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Hande Erçel ayrılık nedenini açıkladı

Murat Dalkılıç ile ilişkisini sonlandıran Hande Erçel, "Ağır bir süreçten geçiyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum. İddiaların aksine ilişkimi sonlandırma kararımın tek sebebi budur" dedi.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 16:53..
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Yaklaşık 10 aydır aşk yaşayan Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitmişti. Ulus'ta görüntülenen Murat Dalkılıç ayrılıkla ilgili sorulara "Gördüğünüz gibi yalnızım" cevabını vermişti. Çıkan haberlerin ardından bir de sosyal medyadan açıklamada bulunan Dalkılıç, basın mensuplarından sağduyulu olmalarını istemişti.

HANDE ERÇEL DE KONUŞTU

Murat Dalkılıç bu açıklamaları yaparken Hande Erçel ise sessizliğini korudu. Güzel oyuncu gelen eleştiriler üzerine sosyal medyadan bugün bir açıklama yayınladı.

Hande Erçel ayrılık nedenini açıkladı

Hande Erçel ayrılık nedenini açıkladı

Hande Erçel ayrılık nedenini açıkladı

Hande Erçel ayrılık nedenini açıkladı

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