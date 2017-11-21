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Hande Erçel yeni aşkıyla Kapadokya'da

Hande Erçel'in sevgilisi değişti ama aşk rotası değişmedi.

21.11.2017 - 10:37
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Genç oyuncu Hande Erçel'le, eski aşkı Ekin Mert Daymaz'ın yakın dostu Mehmet Dinçerler'in ilişkisi doludizgin sürüyor.

Hande Erçel yeni aşkıyla Kapadokya'da

YİNE BALONA BİNDİ

Tepkilere rağmen genç iş adamıyla ilişkisine devam eden Erçel'in aşk yaşadığı isim değişse de tatil rotası değişmedi. Kendi gibi oyuncu olan Daymaz'la geçtiğimiz yıl Kapadokya'da aşk tatiline çıkan Erçel, bu sene de aynı yere yeni sevgilisi Dinçerler'le gitti.

Dinçerler'le bindiği balondan Kapadokya manzarasını fotoğraflayan güzel oyuncu, bu romantik kareyi "Bitmeyen balon görme isteği" notuyla instagram'da paylaştı.

Hande Erçel yeni aşkıyla Kapadokya'da

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