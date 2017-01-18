Hande Fırat imaj değiştirdi

Gazeteci Hande Fırat; FETÖ'nün milletin iradesine el koymak istediği 15 Temmuz gecesi, CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile FaceTime görüşmesi yaparak tarihi bir yayın yapmıştı.

TÜRKİYE'NİN EN GÜVENDİĞİ İSİMLER ARASINDA

Gezici araştırma şirketinin yaptığı kamuoyu araştırmasına göre Türkiye’nin en çok güven duyduğu isimler arasında ilk 3'e girmiş olan Fırat'ın, imajını değiştirerek tamamen farklı bir görünüme büründü.



Hande Fırat darbe gecesi Erdoğan ile FaceTime görüşmesi yapmıştı.

Fırat'ın yeni imajı

HANDE FIRAT KİMDİR

Hande Fırat, 1974 yılında Ankara’da doğdu. Ankara’da Tevfik Fikret Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1996 yılında Kanal D’de başlayan Hande Fırat, 1999 yılında CNN Türk Ankara Bürosu’na katıldı. Fırat, 2010 yılında CNN Türk Ankara Temsilciliği görevine getirildi, 2014 yılında da Doğan TV Ankara Temsilcisi olarak hem Kanal D hem de CNN Türk’ün Ankara bürolarının sorumluluğunu üstlendi.