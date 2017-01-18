taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.619
USD
3,7769
EURO
4,0417
ALTIN
147,36
PETR
55,6200

Hande Fırat imaj değiştirdi

Gazeteci Hande Fırat, yeni giyim tarzı ve makyajıyla dikkat çekti.

18.01.2017 - 11:40
  1. Haberler
  2. Gündem

Gazeteci Hande Fırat; FETÖ'nün milletin iradesine el koymak istediği 15 Temmuz gecesi, CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile FaceTime görüşmesi yaparak tarihi bir yayın yapmıştı.

TÜRKİYE'NİN EN GÜVENDİĞİ İSİMLER ARASINDA

Gezici araştırma şirketinin yaptığı kamuoyu araştırmasına göre Türkiye’nin en çok güven duyduğu isimler arasında ilk 3'e girmiş olan Fırat'ın, imajını değiştirerek tamamen farklı bir görünüme büründü.

Hande Fırat imaj değiştirdi
Hande Fırat darbe gecesi Erdoğan ile FaceTime görüşmesi yapmıştı.

Hande Fırat imaj değiştirdiFırat'ın yeni imajı

Hande Fırat imaj değiştirdi

HANDE FIRAT KİMDİR

Hande Fırat, 1974 yılında Ankara’da doğdu. Ankara’da Tevfik Fikret Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1996 yılında Kanal D’de başlayan Hande Fırat, 1999 yılında CNN Türk Ankara Bürosu’na katıldı. Fırat, 2010 yılında CNN Türk Ankara Temsilciliği görevine getirildi, 2014 yılında da Doğan TV Ankara Temsilcisi olarak hem Kanal D hem de CNN Türk’ün Ankara bürolarının sorumluluğunu üstlendi.

Hande Fırat imaj değiştirdi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi

196
Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

Hulusi Paşa'dan 20 km çıkışı

41
Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

Ümit Kocasakal'dan Başkanlık sistemi eleştirisi

145
Askeri alanlarda kentsel dönüşüm değerlendirilecek

Askeri alanlarda kentsel dönüşüm değerlendirilecek

0
New York Times muhabiri Rod Nordland Türkiye'ye alınmadı

New York Times muhabiri Rod Nordland Türkiye'ye alınmadı

132
FETÖ üyesinden Fenerbahçe itirafı

FETÖ üyesinden Fenerbahçe itirafı

9
Kenya'da muhalefet partisinden seks boykotu

Kenya'da muhalefet partisinden seks boykotu

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM