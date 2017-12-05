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Hande Fırat Murat Özvardar'la evlendi

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Ankara'da iş adamı Murat Özvardar'la dünyaevine girdi.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 20:50..
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Hande Fırat Murat Özvardar'la evlendi

15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı Facetime görüşmesiyle tarihe geçen gazeteci Hande Fırat'ın bugün mutlu günü.

TECRÜBELİ GAZETECİ EVLENDİ

Görevine Doğan Grubu'na bağlı Hürriyet gazetesinde Ankara Temsilcisi olarak devam eden Fırat, Ankara'da bu gece düzenlenen törende iş adamı Murat Özvardar ile hayatını birleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini ise AB Bakanı Ömer Çelik, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Murat Ezberci ve Recep Ercan Keskin yaptı.

CUMHURBAŞKANI'NIN ÇOCUK TAVSİYESİ İLETİLDİ

Bakan Çelik törende, “Sayın Cumhurbaşkanımız adına burada bulunuyorum. Kudüs’le ilgili toplantısı, telefon trafiği var. Kendisi benim gelmemi istediler. Sayın Cumhurbaşkanının evli çiftlere tavsiyesini herkes biliyor” diyerek evlilik cüzdanını geline takdim etti.

Hande Fırat evlendi VİDEO

Hande Fırat Murat Özvardar'la evlendi

TÖRENE KATILANLAR

Törene, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ, Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mahir Ünal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri katıldı.

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