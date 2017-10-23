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Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

Hürriyet'in Altın Kelebek Ödülleri için adayları açıklamasının ardından sanat camiası duruma ateş püskürdü.

23.10.2017 - 05:00
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Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

Adayların halk oylaması ile belirlendiği Altın Kelebek Ödülleri'nde haksızlık yapıldığı yönünde eleştirilerde bulunan Hande Yener'e destek geldi.

Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SONRASI BİR SKANDAL DAHA

Daha bir yıl önce yılın dizisi Diriliş Ertuğrul'a yaptıkları saygısızlık unutulmamışken, Altın Kelebek Ödülleri'nin bir skandala daha imza atması itibarının dibe vurmasına neden oldu.

Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

SOSYAL MEDYADA TEPKİ BÜYÜDÜ

Hande Yener'e destek veren Berkay, Poll Production'ın kurucusu Polat Yağcı ve yapımcı Bülent Seyhan gibi birçok önemli isim Altın Kelebek'in tutumunu kınadı.

Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

 

EROL KÖSE ŞİKE YAPILDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Daha önce katıldığı bir televizyon programında müzik ödülleri yarışmalarında şike yapıldığını itiraf eden Erol Köse, "Bir keresinde yapan da bendim. Hande Yener’in ödülü başka bir sanatçı arkadaşa verildi. Bunun nedeni ben kaynaklı bir şeydi. İkisi de benim sanatçımdı ama ben tercihimi diğer insandan yana kullandım" dedimişti.

O dönem Hande Yener'den şikeyle alınan ödül, Erol Köse'nin isteği doğrultusunda ilişkisi olduğu Gülşen'e verilmişti.

Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

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