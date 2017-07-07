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Hande Yener: Şampiyon ben beşinci kim

Hande Yener, kendisini kastederek ‘Can Düşmanım’ şarkısını söyleyen Demet Akalın’a Telifmetre’li gönderme yaptı.

07.07.2017 - 07:22
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Hande Yener: Şampiyon ben beşinci kim

Hande Yener, önceki gün Bodrum Majestoux Beach’te mini bir konser verdi. Ezeli rakibi Demet Akalın’a Telifmetre’li gönderme yapan şarkıcı, “Bir bakıyorsunuz özel oluyorum, bir bakıyorsunuz can düşmanı, değişir her şey” diyerek kahkaha attı.

"ŞAMPİYON BENİM"

Cep telefonunu göstererek, en çok telif alan ve tıklanan şarkıcı olduğunu belirten Yener, “Şampiyon ben, üçüncü, beşinci kim?” dedi.

"MÜZİK İÇİN UĞRAŞIYORUM"

Her zaman doğruları söylediği için taşlandığını anlatan şarkıcı, “Bu sistemi anlamıyorum. Hep müziğe değişiklik, piyasaya yenilik getirmeye çalıştım. 10 yıldır bunun için uğraşıyorum” diyerek sitem etti.

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