Hande Yener'den samimi açıklamalar

Ünlü şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz kasım ayında oyuncu sevgilisi Ümit Cem Şenol ile nişanlanarak evliliğe ilk adımı atmıştı.

"Her an nikah masasına oturabiliriz" diyen Yener, ilişkisi hakkında çok özel açıklamalar yaptı.

"ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Yener, "İş hayatım gibi özel hayatım da süper. Her şey çok güzel gidiyor, çok iyi anlaşıyoruz. İlk kez enerjimin bu kadar tuttuğu bir ilişkim var. Ümit'ten önceki hayatım patatesti. Artık havalara uçacak kadar mutluyum." diye konuştu.

Hande Yener'in nişan fotoğrafları GALERİ