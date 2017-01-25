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Hande Yener'den samimi açıklamalar

Nişanlısı Ümit Cem Şenol hakkında konuşan Hande Yener, şimdiye kadar böyle bir aşk yaşamadığını söyledi.

25.01.2017 - 09:20
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Ünlü şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz kasım ayında oyuncu sevgilisi Ümit Cem Şenol ile nişanlanarak evliliğe ilk adımı atmıştı.

"Her an nikah masasına oturabiliriz" diyen Yener, ilişkisi hakkında çok özel açıklamalar yaptı.

"ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Yener, "İş hayatım gibi özel hayatım da süper. Her şey çok güzel gidiyor, çok iyi anlaşıyoruz. İlk kez enerjimin bu kadar tuttuğu bir ilişkim var. Ümit'ten önceki hayatım patatesti. Artık havalara uçacak kadar mutluyum." diye konuştu.

Hande Yener'den samimi açıklamalar

Hande Yener'in nişan fotoğrafları GALERİ

Hande Yener'den samimi açıklamalar

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