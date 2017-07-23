Hande Yener'in başı borçlarla dertte

Hande Yener, 2015 ve 2016 yazında Bodrum-Yalıkavak’ta Sebastian Beach Club’ı işletmişti. Hedeflediği kara ulaşamayınca kapatmış, bu yaz İzmir-Çeşme’de Neo By Hande Yener’i açtı.

39 BİN LİRALIK BORCUNU ÖDEMEDİ

Ancak pop yıldızının başı geçen yaz kapatamadığı borç yüzünden dertte. Hande Yener, Yalıkavak’taki Sebastian Beach Club için Ayvalık’taki balıkçı Nafi Başkurt’tan 39 bin liralık deniz ürünü almış ve bu parayı bir yıldır ödemediği ortaya çıktı.

"HANDE HANIM TELEFONUMA ÇIKMIYOR"

Nafi Başkurt, “Hande Hanım telefonuma çıkmıyor. Çareyi icraya vermekte buldum” dedi.