Hangi sandıkta oy kullanacağım 2017

Yarın, Anayasa'nın 18 maddesinin değişmesi için referandum gerçekleştirilecek ve seçmen vatandaşlar sandığa gidecek.

HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM

Yarın gerçekleştirilecek 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda nerede oy kullanacağını öğrenmek istiyorsan TIKLA...

E-Devlet üzerinden de hangi okulda, hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenebilrsiniz.

E-Devlet şifrenizle hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenmek istiyorsan TIKLA...

OY VERME İŞLEMİ KAÇTA BAŞLAYACAK

YSK, tarafından belirlenen saatlere göre Doğu illerinde (Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis) 07:00 ile 16:00 saatleri arasında, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanılacak.

YSK sitesi üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenmek için TIKLA...

E-Devlet üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenmek için TIKLA...