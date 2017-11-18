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Hariri Fransa'ya gitti

Lübnan’ın istifa eden Başbakanı Saad Hariri ailesi ile birlikte özel uçakla Fransa'nın yolunu tuttu.

18.11.2017 - 10:40
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cb

Lübnan'ın istifa eden başbakanı Saad Hariri'ye yakın bir kaynak Hariri'nin 48 saat içinde Fransa'ya gitmek üzere Riyad'tan ayrılmasının beklendiğini söylemişti.

MACRON İLE GÖRÜŞECEK

Bugün alınan haberlere göre, Hariri'nin ailesi ile birlikte özel bir uçakla Fransa'ya gittiği belirtildi. Hariri Fransa'da Macron ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu görüşmenin ardından Hariri'nin diğer Arap ülkelerinde bulunan liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

LÜBNAN KRİZİNDE YENİ SAYFA

Hariri’nin Paris’e gitmesinin Lübnan krizinde yeni bir safhaya geçildiği yorumları yapıldı.

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