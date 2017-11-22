Hariri'nin istifa kararını değiştirmesi

Lübnan Başbakanlığı görevinden ayrıldığını 4 Kasım'da duyuran Saad Hariri, Lübnan'ı ve istikrarı savunmak için ülkeye dönerek istifa kararını ertelediğini ve önceliğinin ülkesi olduğunu söyledi.

DESTEKÇİLERİNE SESLENDİ

Hariri, Başkent Beyrut'taki konutunun önünde kendisini desteklemeye gelen binlerce taraftarına seslendi.

Lübnan bayraklarının yanında Hariri'nin lideri olduğu Müstakbel Hareketi'nin bayrağını da taşıyan kalabalığa seslenen Hariri, "Sizinle kalacağım ve sizinle devam edeceğim. Lübnan'ı, ülkenin istikrarını ve Arapları savunmak için buradayız, ön saflardayız." dedi.

Destekçilerini selamlayan, Lübnan'ın istikrarının önemli olduğunu vurgulayan Hariri, "Lübnan'dan daha kıymetli bir şeyimiz yok. Sloganımız her zaman, 'Öncelik Lübnan' olacaktır." diye konuştu.

Sözleri coşkulu kalabalık tarafından sık sık sloganlarla kesilen Hariri, "Bu anı asla unutmayacağız. Bu, sevdiklerimizle ve ailemizle buluştuğumuz bir an. Bu an, sadakatin göstergesi. Teşekkürler." şeklinde konuştu.

İSTİFA KARARINI ERTELEDİ

Hariri, Cumhurbaşkanlığı'ndaki bağımsızlık resepsiyonunda bugün basına yaptığı açıklamada, "İstifa konusunu Cumhurbaşkanı Avn ile görüştüm. Avn, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Avn'ın bu isteğini kabul ettim. Bugün Lübnan'ın yaklaşan krizlere karşı herkesin göstereceği olağanüstü çabaya ihtiyacı var. Birlikteliği güçlendirmeli ve iç sorunlarımızı çözmeliyiz. Lübnan'ın çıkarlarını ilk sıraya koyacak tüm siyasi partilerle iş birliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuşmuştu.

LÜBNAN'A DÜN GERİ DÖNDÜ

Hariri, 4 Kasım'daki istifa açıklamasının ardından 17 günlük aradan sonra dün Lübnan'a gelmişti. Bu sabah ise Hariri, hem bağımsızlık kutlamaları dolayısıyla düzenlenen törende hem de Cumhurbaşkanlığı'ndaki resepsiyonda Cumhurbaşkanı Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile buluşmuştu.