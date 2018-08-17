Uysal: İstanbul'da hafriyat kamyonları tabletler ile takip edilecek

1 Beyaz Saray sözcüsü: Türkiye'nin vergi kararına üzüldük Türkiye'nin, ABD'nin papaz Brunson'ın bırakılması için yaptığı ekonomik yaptırım hamlelerinin ardından ABD menşeli ürünlere getirdiği vergi kararı "ABD'yi üzdü."

2 Donald Trump: İnsanımızı alamazsınız ABD Başkanı Trump, Papaz Brunson'la ilgili tehditlerine devam ediyor. Donald Trump şimdi de "insanımızı alamazsınız" dedi.

3 Doğu Karadeniz'de 'İmar Barışı' başvurusu 70 bini buldu Doğu Karadeniz'de özellikle yayla, dere yatakları için 70 bin imar başvurusu yapıldı. Rize'de meydana gelen sel felaketinde dere yatağına yapılan evin sahibi de buna başvuru gerçekleştirdi.

4 15 Temmuz Kıbrıs iddianamesi hazırlandı FETÖ'nün darbe teşebbüsünde Kıbrıs'taki eylemlere ilişkin 11 asker hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

5 Harp Akademileri davasında 35 ağırlaştırılmış müebbet Harp Akademileri'ndeki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 35 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

6 Başkan Erdoğan, 7. kez dede oldu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan'ın üçüncü çocukları dünyaya geldi.