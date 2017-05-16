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Harry Potter senaryosu çalındı

Yazar J.K. Rowling’in kendi el yazısıyla kaleme aldığı Harry Potter’ın senaryo girişi çalındı.

16.05.2017 - 15:51
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  2. Kültür Sanat

Harry Potter senaryosu çalındı

İngiliz polisi çalınan parçanın bulunması için harekete geçti.

'Harry Potter' serisinin yazarı J.K. Rowling, kendi el yazısıyla yazdığı senaryo girişinin çalındığını duyurdu.

A5 boyutunda bir kartta yer alan el yazısı senaryo, İngiltere’nin Birmingham şehrinde yapılan bir soygunda çalındı.

Harry Potter senaryosu çalındı

"SATIN ALMAYIN" UYARISI

800 kelimelik el yazısı hikaye, 2008 yılında yazarların özgürlüğünü destekleyen İngiliz Pen örgütü yararına açık artırmada 32 bin 135 dolara satılmıştı.

West Midlands polisi Twitter’dan üzerinden Harry Potter hayranlarına, çalınan senaryoyu bulmaları için yardım etmeleri çağrısı yaptı. “Bu eşsiz parçayı satın alan insanlar gerçek Harry Potter hayranları. Bu parçayı gören ya da satıldığını bilenlerin polisle irtibat kurmalarını istiyoruz.” dedi.

Rowling de, Twitter üzerinden “Eğer size teklif edilirse lütfen satın almayın.” çağrısı yaptı.

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