Harward, Trump'ın teklifini reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, Michael Flynn'in istifa etmesinin ardından boşalan koltuk için, emekli Koramiral Robert Harward'ın ismi üzerinde duruyordu ve kendisine bu görevi teklif etmişti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Harward'ın kendi ekibini kurma talebi Beyaz Saray tarafından reddedilince görevi kabul etmediği iddiası ortaya atıldı.

IRAK VE AFGANİSTAN'DA GÖREV YAPTI

Harward, 2011-2013 yıllarında ABD Merkez Kuvvetlerde (CENTCOM) komutan yardımcısı olarak görev yapmıştı. ABD'deki 11 Eylül saldırıları sonrası Irak ve Afganistan'da da görev yapan Harward, George W. Bush yönetiminde de üst düzey görevlerde bulunmuştu.

ÜÇ ADAYDAN BİRİSİYDİ

Emekli Koramiral'in, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığına getirileceği düşünülen üç adaydan biri olduğu biliniyor. Diğer adayların ise halihazırda Ulusal Güvenlik Danışmanlığına vekalet eden emekli Korgeneral Joseph Keith Kellogg'un yanı sıra eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı David Petraeus olduğu belirtiliyor.