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Haşdi Şabi: Telafer operasyonu başladı

İran destekli milis grubu Haşdi Şabi, Telafer'in çevresindeki köyleri DAEŞ'ten kurtarmak için operasyon başlatıldığını bildirdi.

03.08.2017 - 03:15
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İran destekli milis grubu Haşdi Şabi, Telafer'in çevresindeki köyleri DAEŞ'ten kurtarmak için operasyon başlatıldığını duyurdu.

17 KÖY DEAŞ'TAN TEMİZLENDİ

Yapılan açıklamada Telafer'in güneydoğusunda yer alan 17 köyün DAEŞ'ten kurtarıldığı belirtildi. Irak kürt bölgesel yönetimi'ndeki yerel basına konuşan Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver de operasyonu doğruladı ve birkaç köyün geri alındığını bildirdi.

MUSUL OPERASYONUNA GÖRE DAHA KOLAY OLACAK

Telafer'i kurtarma operasyonunun Musul operasyonuna göre daha kolay olacağını kaydeden Yaver, kentteki DAEŞ’lilerin lojistik hattı bulunmadığına dikkat çekti.Telafer'de yaklaşık bin DAEŞ militanının kaldığı iddia edilirken, kurtarma operasyonuna yaklaşık 40 bin güvenlik görevlisinin katılacağı tahmin ediliyor.

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