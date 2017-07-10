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Hasip Kaplan'a göre Yenikapı ruhu öldü

HDP'li Hasip Kaplan Maltepe'de toplanan kalabalığı görünce gaza geldi, "Yenikapı öldü" diyebildi.

10.07.2017 - 12:32
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Hasip Kaplan'a göre Yenikapı ruhu öldü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tutuklanan CHP'li vekil Enis Berberoğlu için başlattığı ve Ankara'dan İstanbul'a kadar devam eden yürüyüşü dünkü Maltepe mitingiyle birlikte son bulmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü sırasında da defalarca sözü edilen ve yürüyüşün amacıının yalnızca Enis Berberoğlu üzerindeki özgürlük talepleriyle sınırlı kalmaması gerektiği, HDP lideri Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı da kapsaması gerektiği önerileri sürekli dile getirildi.

Hasip Kaplan'a göre Yenikapı ruhu öldü

HDP'LİLER KILIÇDAROĞLU'YLA YÜRÜMÜŞTÜ

HDP'liler de yürüyüşün 3. haftasında CHP liderine destek olma kararı aldı ve Ahmet Türk ile Celal Doğan gibi HDP'nin önde gelen isimleri de sembolik olarak Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne eşlik etti.

HASİP KAPLAN: BİJİ MALTEPE RUHU

Yine bir başka HDP'li Hasip Kaplan, dünkü Maltepe mitinginin ardından bir tweet attı. Asker kılığına girmiş FETÖ'cü teröristlerin katliamlarına maruz kalarak, 250 şehidi toprağa vererek oluşturulan Yenikapı ruhunun öldüğünü iddia eden Kaplan, PKK'lıların attığı sloganla Maltepe mitingini birleştirerek "Biji Maltepe ruhu" sloganları attı.

Hasip Kaplan'a göre Yenikapı ruhu öldü

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