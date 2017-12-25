Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinin en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde, elinde benzin şişesi bulunan Erdal Ç., iddiaya göre, bağırarak hastanede yatan kızıyla doktorların yeterince ilgilenmediği ileri sürüp, kendisini yakacağını söyledi.

Erdal Ç., daha sonra elindeki şişede bulunan benzini üzerine döküp, kendisini ateşe verdi. Bu sırada bölgede bulunan polisler, bir iş yerinde bulunan yangın tüpünü alıp, Erdal Ç.'ye müdahale etti.

Hasta kızıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle kendisini yaktı VİDEO

KÜÇÜK YANIKLAR OLUŞTU

Yanmaktan son anda kurtulan Erdal Ç., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Vücudunda küçük çaplı yanıklar oluşan Erdal Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.