taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.569
USD
3,8075
EURO
4,5218
ALTIN
156,07
PETR
65,0200

Hasta kızıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle kendisini yaktı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hastanedeki kızıyla yeterince ilgilenilmediğini öne süren Erdal Ç., üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi.

DHA | 25.12.2017 - 15:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinin en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde, elinde benzin şişesi bulunan Erdal Ç., iddiaya göre, bağırarak hastanede yatan kızıyla doktorların yeterince ilgilenmediği ileri sürüp, kendisini yakacağını söyledi.

Erdal Ç., daha sonra elindeki şişede bulunan benzini üzerine döküp, kendisini ateşe verdi. Bu sırada bölgede bulunan polisler, bir iş yerinde bulunan yangın tüpünü alıp, Erdal Ç.'ye müdahale etti.

Hasta kızıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle kendisini yaktı VİDEO

KÜÇÜK YANIKLAR OLUŞTU

Yanmaktan son anda kurtulan Erdal Ç., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Vücudunda küçük çaplı yanıklar oluşan Erdal Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
İstanbul’da kış güneşi keyfi
İstanbul'da Aralık ayı sonunda havanın 10 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.
Asgari ücret cuma günü açıklanıyor
2018 yılı asgari ücreti 29 Aralık Cuma günü belli olacak.
Gaz pedalı takılı kalan otobüs 9 araca çarptı
Şanlıurfa’da gaz pedalı takılı kalan belediye halk otobüsü, 9 araca çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi.
Cumhurbaşkanı'na sarılan gençle ilgili Ünal'dan açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında Şırnak'ta Cumhurbaşkanı'na sarılmak isteyen gençle ilgili bilgi verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Ilımlı İslam'ın gölgesindeki Suudi Arabistan'da yaşam

'Ilımlı İslam'ın gölgesindeki Suudi Arabistan'da yaşam

137
Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

198
İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

77
Everton Cenk Tosun'u istiyor

Everton Cenk Tosun'u istiyor

49
Arda Turan Beşiktaş yolunda

Arda Turan Beşiktaş yolunda

135
Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

61
Gemlik ilçesi taşınıyor

Gemlik ilçesi taşınıyor

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM