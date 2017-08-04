taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.154
USD
3,5387
EURO
4,2066
ALTIN
144,31
PETR
51,9100

Hastalıklara genetik tedavi yolu açıldı

Bilim insanları, kalp hastalığına neden olan ve genetik olarak aile bireyleri arasında aktarılan bozuk bir geni embriyodan ayırmayı başardı.

04.08.2017 - 01:38
  1. Haberler
  2. Sağlık

ABD ve Güney Kore'den bilim insanlarından oluşan ekip "kurgulanan" embriyonun gelişmesini 5 gün daha takip ettikten sonra deneyi sonlandırdı.

2015 yılında tanıtılan ve DNA kurgulamaya izin veren Crispr isimli teknolojiyle, kistik fibrozisten göğüs kanserine kadar, ölümcül hastalıklara neden olan genetik bozukluklar ortadan kaldırılabilir.

Hastalıklara genetik tedavi yolu açıldı

"SPORCU HASTALIĞI" ÜZERİNDE DURULDU

ABD'den iki ayrı bilim kurumu, Güney Koreli bir ekiple bir araya gelerek, "sporcu hastalığı" olarak bilinen hipertrofik kardiyomiyopati üzerine yoğunlaştı.

Her 500 kişiden birinde görülen bu bozukluk, kalbin ani olarak atmayı bırakması ile sonuçlanabiliyor.

Bu bozukluk tek bir gendeki hatadan kaynaklanıyor ve bunu taşıyanların, bozukluğu çocuklarına yüzde 50 oranında aktarma ihtimali bulunuyor.

Söz konusu genetik tamir döllenme işlemi sırasında gerçekleştirildi.

Hipertrofik kardiyomiyopati taşıyan bir erkekten alınan sperm sağlıklı yumurtalara aktarıldı ve bozukluk bu sırada bozukluk Crispr teknolojisi ile düzeltildi.

Hastalıklara genetik tedavi yolu açıldı

YÜZDE 100 BAŞARI YOK

Bu yöntem her işlemde işe yaramasa da embriyoların hastalıktan arındırılma oranının yüzde 72 olduğu ifade ediliyor.

Araştırmadaki kilit isimlerden biri olan doktor Shoukhrat Mitalipov, "Bu tedavi ile bozukluğa neden olan gen ailenin tüm soyundan arındırılıyor çünkü bu kez tedavi edilen DNA nesiller arasında aktarılıyor" diyor.

Mitalipov, bu teknikle tüm insanlığı bu hastalıkların yükünden kurtarmanın mümkün olduğunu da söylüyor.

Ancak genetik tamirin sıradan bir tıbbi müdahale olmasına daha var.

Güvenlik halen büyük bir soru işareti olarak duruyor ve bu soru işaretlerinin ancak ileri araştırmalar sonucu yanıtlanabileceği ifade ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Ebola virüsü spermde iki yıl yaşayabiliyor
Ebola virüsünün, hastalığa yakalanıp atlatan kişilerin sperminde iki yıldan fazla yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı.
10 soruda migren
Migren zannedildiğinin aksine basit ve ucuz tedavi seçenekleri olan bir hastalıktır.
Mucize bebek ameliyatla yaşama tutundu
Van'da, 2,5 ay önce 26 haftalıkken, 660 gram olarak dünyaya gelen "parmak bebek" hayata tutunmayı başardı.
Doğal yöntemlerle horlamayı bırakın
Opr. Dr. M. Melih Çiçek, horlamayı bırakmanıza yardımcı olabilecek doğal çözümler ve yaşam tarzı değişiklikleri önerdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı

Neymar Paris Saint-Germain için imzayı attı

48
BM'den Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara para yardımı

BM'den Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara para yardımı

22
Mourinho: Neymar'a verilen para çok değil

Mourinho: Neymar'a verilen para çok değil

0
Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

0
Muğla'da kaza: 4 ölü 6 yaralı

Muğla'da kaza: 4 ölü 6 yaralı

3
Bursa yaşam kalitesinde dünyada 21. sırada

Bursa yaşam kalitesinde dünyada 21. sırada

0
Yeni doğmuş kutup ayısının gün gün büyümesi İZLE

Yeni doğmuş kutup ayısının gün gün büyümesi İZLE

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM