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Hastanın dövmesi doktorları şaşırttı

ABD'de Hastaneye kaldırılan yaşlı bir adamın göğsündeki "Hayata döndürme" yazılı dövmesi, doktorlara zor bir karar verdirdi.

Ajanslar | 05.12.2017 - 01:07..
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The New England Journal of Medicine'de yayınlanan makaleye göre; Florida eyaletinde 70 yaşındaki bir hasta, hastane personelini etik ve tıbbi konular açısından oldukça zorladı.

Hasta, göğsüne yazdırdığı "Hayata döndürme" yazısıyla, tedaviyi reddettiğini belirtmişti.

Hastanın dövmesi doktorları şaşırttı

DOKTORLAR, HASTANIN KARARINA SAYGI DUYDULAR

Doktorlar başlangıçta bunu görmezden gelmek istedi ancak adamın bunu istediğinden emin olmanın hiçbir yolu yoktu.

Geri dönüşü olmayan bir yolu tercih etmeyen doktorlar, hastayı antibiyotikler ve diğer hayat kurtarıcı önlemlerle tedavi etmeyi seçti.

Bununla birlikte, hastanenin etik danışmanını çağırdılar.

Dövmenin bir hastanın istekleri konusunda yasal olarak bağlayıcı olmadığı kaydedildi. Ancak Florida Hospital'daki etik kurul, hastanın kararına saygı duymayı tercih etti.

Hastaya tıbbi müdahale yapıldı ancak hastayı hayata döndürmek için özel bir çaba harcanmadı. Yapılan açıklamaya göre; hasta hayatını kaybetti.

Tartışmalara konu olacak bu karar için bilim dünyasından gelecek yorumlar merak ediliyor.

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