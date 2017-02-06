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Hastası ölen doktora soruşturma

Safra kesesindeki taş nedeniyle ameliyat edilmesinden sonrasında hazırlanan rapor üzerine ameliyatı yapan doktor hakkında soruşturma açıldı.

06.02.2017 - 15:02
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Hastası ölen doktora soruşturma

Alınan bilgiye göre, Zonguldak’ta, 5 çocuk annesi Makbule Gülçebi, 20 Ocak 2016'da safra kesesindeki taş nedeniyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldu. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. A.E. tarafından ameliyat edilmesinin ardından 22 Ocak'ta hastaneden taburcu edilen Gülçebi, aynı gün evde rahatsızlandı.

112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan ve evinde yaşamını yitirdiği belirlenen Gülçebi'nin ölümü üzerine, cumhuriyet savcısının yaptığı otopsi raporları İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

RAPOR GEÇEN YIL 1 HAZİRAN'DA GELMİŞ

Geçen yıl 1 Haziran'da gelen ve "Olay yeri inceleme bulguları ve otopsi bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümünün kolesistektomi ameliyatı ve gelişen komplikasyonlar sonucunda meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur. Rapor sonucuna göre Genel Cerrahi Uzmanı A.E'nin üzerlerine atılı suçun sübuta erdiği dosya kapsamından anlaşılmıştır." denilen rapor nedeniyle Zonguldak Valiliğinin izni üzerine doktor A.E. hakkında soruşturma açıldı.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Muharrem Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktor A.E. hakkında Valilik İl İdare Kurulunca soruşturma izni verildiğini ve cumhuriyet savcılığınca da konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Gülçebi'nin oğlu Erdem Turan (35) ise dün gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerinin de şikayetçi oldukları doktor hakkında uzun bir süre geçmesine karşın dava açılmadığını dile getirerek tepki göstermişti.

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